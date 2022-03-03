***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. 02.03.2022 tarihinde sahip olduğu 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) paylarından 3.270.000 adedini Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.' ye , özel işlem bildirimi ile Borsa İstanbul A.Ş. ikincil piyasada , o anki işlem fiyatı olan 9,45 TL birim fiyatından toplam 30.901.500 TL bedelle satmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006718BIST