***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 09:01
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. 02.03.2022 tarihinde sahip olduğu 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) paylarından 3.270.000 adedini Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.' ye , özel işlem bildirimi ile Borsa İstanbul A.Ş. ikincil piyasada , o anki işlem fiyatı olan 9,45 TL birim fiyatından toplam 30.901.500 TL bedelle satmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006718
BIST
10:062.014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,23
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.020
En Düşük
2.009
10:0614,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0341
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1382
En Düşük
13,9691
10:0615,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0647
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
10:06876,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,94
|Açılış
|: 876,21
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
877,06
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler10:04
|PAGYO
|9,53
|338.203
|% 7,44
|
|ISGYO
|7,12
|22.597.024
|% 7,07
|
|KLNMA
|13,88
|742.676
|% 6,85
|
|KARTN
|49,24
|2.265.580
|% 5,85
|
|ISGSY
|7,77
|434.159
|% 5,28
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|PKENT
|320,00
|836.891
|% -5,88
|
|KARYE
|14,85
|2.292.420
|% -4,56
|
|PAPIL
|19,60
|320.641
|% -4,20
|
|DIRIT
|3,49
|15.045
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,11
|155.144.451
|% 1,94
|
|THYAO
|26,26
|108.190.308
|% 1,08
|
|EREGL
|35,28
|90.296.928
|% 2,32
|
|SASA
|49,26
|74.441.138
|% 4,28
|
|GARAN
|11,72
|62.652.488
|% 0,86
|
|SKBNK
|0,95
|43.741.397
|% 1,06
|
|YYAPI
|0,94
|14.906.413
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,70
|44.654.012
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,11
|155.144.451
|% 1,94
|
|ZOREN
|1,51
|16.913.647
|% 0,67
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1159
|14,1251
|% 0,25
|
|Euro
|15,6875
|15,7657
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,9006
|18,9954
|% 0,42
|
|Frank
|15,3061
|15,3983
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7544
|3,7732
|% 0,27
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,48
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,68
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,91
|