Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2022 11:00
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   31.01.2022 tarihli açıklamamızda  Şirketimizin , Bulgaristan da bulunan  bağlı ortaklığı  Işıklar Software & Technology EOOD tarafından geliştirilen, 4 ayrı kripto para borsasında işlem gören kripto Parası Isikc ' nin 3.üncü arzının 1 şubatta başlayıp  15 martta tamamlanacağını duyurmuştuk.
Rusya Ukrayna savaşının finansal piyasalardaki olumsuz etkileri nedeniyle halka arz süresi 15 Nisan 2022 tarihine kadar 1 ay uzatılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010223


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:122.086
Değişim :  1,57% |  32,28
Açılış :  2.066  
Önceki Kapanış :  2.054  
En Yüksek
2.088 En Düşük
2.066
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 11,78 873.394 % 9,99  
CLEBI 212,60 21.365.578 % 9,98  
AYEN 9,08 12.145.018 % 9,93  
TSPOR 5,21 150.688.574 % 9,92  
MEPET 2,52 18.194.773 % 9,09  
daha fazla
12:12 Alış Satış %  
Dolar 14,7419 14,7458 % -0,13  
Euro 16,1756 16,2030 % 0,40  
Sterlin 19,1829 19,2791 % -0,04  
Frank 15,6990 15,7936 % -0,20  
Riyal 3,9194 3,9391 % -0,12  
daha fazla
12:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.966 -16,98  
Altın Gr. 932 932 -9,56  
Cumhuriyet 6.179 6.272 5,00  
Tam 6.144 6.299 -30,80  
Yarım 2.969 3.047 -14,90  
Çeyrek 1.489 1.523 -7,45  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 -0,30  
Gümüş Gr. 12,08 12,10 -0,17  
B. Petrol 109 109 -3,65  
Seans Raporu 12:12
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru