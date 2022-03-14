***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2022 11:00
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.01.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin , Bulgaristan da bulunan bağlı ortaklığı Işıklar Software & Technology EOOD tarafından geliştirilen, 4 ayrı kripto para borsasında işlem gören kripto Parası Isikc ' nin 3.üncü arzının 1 şubatta başlayıp 15 martta tamamlanacağını duyurmuştuk.
Rusya Ukrayna savaşının finansal piyasalardaki olumsuz etkileri nedeniyle halka arz süresi 15 Nisan 2022 tarihine kadar 1 ay uzatılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010223
BIST
12:122.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 32,28
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.088
En Düşük
2.066
12:1214,7458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0195
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
12:1216,2030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0651
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
12:12931,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -9,56
|Açılış
|: 931,77
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler12:12
|RAYSG
|11,78
|873.394
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|21.365.578
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.145.018
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|150.688.574
|% 9,92
|
|MEPET
|2,52
|18.194.773
|% 9,09
|
|GRSEL
|9,87
|136.482.780
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|129.769.950
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|11.975.746
|% -9,23
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MZHLD
|29,38
|757.650
|% -5,95
|
|THYAO
|26,74
|1.311.977.914
|% 1,21
|
|FROTO
|264,20
|815.760.398
|% 8,32
|
|SISE
|13,91
|681.856.845
|% 2,81
|
|PETKM
|8,34
|633.424.713
|% 2,46
|
|KRDMD
|15,04
|631.945.978
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,76
|292.737.247
|% 1,90
|
|PETKM
|8,34
|633.424.713
|% 2,46
|
|ODAS
|1,58
|110.601.967
|% 3,95
|
|ADESE
|0,71
|49.307.467
|% 4,41
|
|CEMAS
|1,14
|77.472.109
|% 4,59
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7419
|14,7458
|% -0,13
|
|Euro
|16,1756
|16,2030
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,1829
|19,2791
|% -0,04
|
|Frank
|15,6990
|15,7936
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% -0,12
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-16,98
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|6.179
|6.272
|5,00
|
|Tam
|6.144
|6.299
|-30,80
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|-14,90
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-7,45
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|-0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,65
|
Seans Raporu
12:12
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866