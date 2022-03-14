***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.01.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin , Bulgaristan da bulunan bağlı ortaklığı Işıklar Software & Technology EOOD tarafından geliştirilen, 4 ayrı kripto para borsasında işlem gören kripto Parası Isikc ' nin 3.üncü arzının 1 şubatta başlayıp 15 martta tamamlanacağını duyurmuştuk.Rusya Ukrayna savaşının finansal piyasalardaki olumsuz etkileri nedeniyle halka arz süresi 15 Nisan 2022 tarihine kadar 1 ay uzatılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010223BIST