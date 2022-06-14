***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 09:03
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 13.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. de 18.284.417,05 TL bedelle 13.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar Holding A.Ş. nin CEMAS sermayesindeki payı % 1,64 olmuştur.
Şirketimizin % 5,58, bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 6,02 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 13,24 'e yükselmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037083
BIST
18:102.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
0
En Düşük
0
18:1017,2292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0324
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1961
18:1018,0211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9694
18:101.014,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.014,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ISCTR
|11,19
|1.160.751.227
|% 122,22
|
|YGGYO
|28,74
|6.926.251
|% 50,00
|
|SARKY
|19,99
|28.948.174
|% 33,33
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|ARZUM
|18,23
|57.863.271
|% 2,62
|
|VKFYO
|5,06
|1.070.863
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,13
|30.486.059
|% 0,00
|
|VKING
|5,28
|431.179
|% 0,00
|
|ULKER
|15,34
|15.569.049
|% 0,00
|
|TTRAK
|227,20
|46.567.672
|% 0,00
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,00
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,00
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2281
|17,2391
|% -0,13
|
|Euro
|18,0143
|18,0392
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,9634
|21,0685
|% 0,46
|
|Frank
|17,2671
|17,3711
|% 0,19
|
|Riyal
|4,5869
|4,6099
|% 0,05
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.712
|6.843
|25,00
|
|Yarım
|3.295
|3.347
|12,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.673
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,31
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,09
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,71
|