***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 14:43
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.07.2019 ve 25.07.2019 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda duyurduğumuz üzere bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. nin ödenmiş sermayesinin 240.900.000 TL den bilanço zararından 120.900.000 TL azaltılarak fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde 120.000.000 TL ye indirilmesine ilişkin 25.10.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları nın İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine yapılan istinaf başvurusu sonuçlanmış olup, ilk derece mahkemesinin istinafa konu kararının kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın, kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde yeniden yargılama yapılacak olup, duruşması 17.11.2022 tarihine bırakılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047740
BIST
17:482.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,37
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:4817,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:4818,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0698
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:48987,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,31
|Açılış
|: 987,28
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.674.394
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|456.377.568
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.176.863
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|65.895.211
|% -9,80
|
|UFUK
|78,10
|4.169.144
|% -5,90
|
|MTRKS
|62,40
|7.208.276
|% -4,29
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|ESCOM
|21,44
|28.205.722
|% -3,94
|
|THYAO
|49,76
|3.443.486.190
|% 1,55
|
|YKBNK
|4,78
|1.273.846.511
|% 0,63
|
|SISE
|21,12
|1.032.689.679
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,21
|997.526.920
|% 0,63
|
|EREGL
|27,24
|823.561.441
|% -1,23
|
|EKGYO
|3,21
|997.526.920
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,63
|457.834.750
|% 5,84
|
|YKBNK
|4,78
|1.273.846.511
|% 0,63
|
|TSKB
|2,61
|497.415.264
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|127.048.763
|% 3,75
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8908
|17,9025
|% 0,25
|
|Euro
|18,1237
|18,1518
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,4695
|21,5772
|% 0,25
|
|Frank
|18,4888
|18,6002
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7518
|4,7756
|% 0,30
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,23
|
|Altın Gr.
|986
|986
|0,42
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.643
|6.714
|1,00
|
|Yarım
|3.237
|3.282
|0,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,08
|
Seans Raporu
17:46
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17:59TKNSA
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17:56XU100
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem