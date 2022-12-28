***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 11:19
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2016, 17.02.2017, 02.03.2017, 19.03.2018,04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin 02.03.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısının iptali için bazı ortakları tarafından İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/391 E. sayılı dosya ile açılan davanın 03.02.2021 tarihinde dava şartı yokluğundan usulden reddedilmesi nedeniyle, yapılan istinaf müracaatı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinde yapılan istinaf incelemesinde verilen ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması kararı alınmış ve yeniden yargılama yapılmak üzere dosya kararı veren mahkemeye gönderilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090534
BIST
14:065.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -34,31
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:0618,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0459
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:0619,9310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0443
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:061.084,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.084,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:06
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.073.999
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,52
|491.844.905
|% 9,41
|
|AHGAZ
|104,40
|1.537.550.936
|% 8,13
|
|KONTR
|156,00
|224.306.035
|% 5,26
|
|PLTUR
|17,36
|16.444.538
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,50
|111.412.980
|% -9,26
|
|OTTO
|97,00
|71.410
|% -7,18
|
|MAGEN
|32,18
|73.047.422
|% -6,02
|
|AHGAZ
|104,40
|1.537.550.936
|% 8,13
|
|BRKVY
|36,52
|491.844.905
|% 9,41
|
|SMRTG
|82,85
|367.762.615
|% 0,30
|
|QUAGR
|71,00
|333.445.048
|% -1,66
|
|KZBGY
|26,70
|333.404.144
|% 1,75
|
|AHGAZ
|104,40
|1.537.550.936
|% 8,13
|
|BRKVY
|36,52
|491.844.905
|% 9,41
|
|PSGYO
|8,90
|79.631.060
|% 0,23
|
|HUNER
|11,76
|92.837.018
|% 0,34
|
|CONSE
|9,78
|73.940.727
|% -0,10
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7026
|18,7168
|% 0,25
|
|Euro
|19,9081
|19,9310
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,5121
|22,6250
|% 0,56
|
|Frank
|20,0801
|20,2011
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9620
|4,9869
|% 0,20
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,96
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.323
|7.373
|-26,00
|
|Yarım
|3.546
|3.610
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|