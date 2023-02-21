***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, Şirketimizin iştiraki ile 7.946.717,16 TL'si nakit,14.728.282,84 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere 22.675.000 TL artırılarak 47.675.000 TL ye çıkarılmıştır.Sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 21.02.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, sermaye artırımı öncesi % 100 olan iştirak oranımızda değişiklikolmamıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115564BIST