***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2023 16:03
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, Şirketimizin iştiraki ile 7.946.717,16 TL'si nakit,
14.728.282,84 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere 22.675.000 TL artırılarak 47.675.000 TL ye çıkarılmıştır.
Sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 21.02.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, sermaye artırımı öncesi % 100 olan iştirak oranımızda değişiklik
olmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115564
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0087
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.113,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.113,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.110,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8706
|18,8747
|% 0,07
|
|Euro
|20,1429
|20,1483
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,8057
|22,9200
|% 0,74
|
|Frank
|20,2804
|20,4026
|% -0,35
|
|Riyal
|5,0164
|5,0416
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-5,57
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.633
|7.703
|24,00
|
|Yarım
|3.729
|3.770
|12,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,27
|0,01
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem