Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2023 17:02
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2016, 17.02.2017, 02.03.2017, 19.03.2018,04.02.2021,28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin 02.03.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısının iptali için bazı ortakları tarafından İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/391 E. sayılı dosya ile  açılan davanın 03.02.2021 tarihinde dava şartı yokluğundan usulden reddedilmesi nedeniyle, yapılan  istinaf müracaatı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinde yapılan istinaf incelemesinde verilen ilk derece mahkemesinin kararının  kaldırılması kararı alınan ve   yeniden yargılama yapılmak üzere kararı veren mahkemeye  gönderilen davanın  kalan tek davacısı ortağımız paylarını Işıklar Holding A.Ş. ye devrederek davadan feragat etmiştir.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128597


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.811
Değişim :  -3,73% |  -186,35
Açılış :  5.004  
Önceki Kapanış :  4.998  
En Yüksek
5.005 En Düşük
4.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 11,33 6.335.218 % 10,00  
LUKSK 82,05 27.142.209 % 9,99  
EKSUN 65,00 1.909.310 % 9,98  
AVHOL 20,72 37.274.615 % 9,98  
KRGYO 11,57 21.077.030 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,1094 19,1141 % 0,14  
Euro 20,7307 20,7415 % 0,59  
Sterlin 23,5243 23,6422 % 0,59  
Frank 20,7044 20,8291 % -0,29  
Riyal 5,0724 5,0978 % 0,10  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.968 10,94  
Altın Gr. 1.209 1.209 8,00  
Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.189 8.285 44,00  
Yarım 4.014 4.054 21,00  
Çeyrek 2.007 2.027 11,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 0,15  
Gümüş Gr. 14,25 14,26 0,09  
B. Petrol 77,94 77,94 0,18  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru