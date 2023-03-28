***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2023 17:02
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2016, 17.02.2017, 02.03.2017, 19.03.2018,04.02.2021,28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin 02.03.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısının iptali için bazı ortakları tarafından İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/391 E. sayılı dosya ile açılan davanın 03.02.2021 tarihinde dava şartı yokluğundan usulden reddedilmesi nedeniyle, yapılan istinaf müracaatı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinde yapılan istinaf incelemesinde verilen ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması kararı alınan ve yeniden yargılama yapılmak üzere kararı veren mahkemeye gönderilen davanın kalan tek davacısı ortağımız paylarını Işıklar Holding A.Ş. ye devrederek davadan feragat etmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128597
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
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|: 4.998
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5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|: 19,4300
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|Açılış
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|Açılış
|: 1.209,15
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|: 1.200,78
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1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1094
|19,1141
|% 0,14
|
|Euro
|20,7307
|20,7415
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5243
|23,6422
|% 0,59
|
|Frank
|20,7044
|20,8291
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0724
|5,0978
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|10,94
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|8,00
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.189
|8.285
|44,00
|
|Yarım
|4.014
|4.054
|21,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|0,09
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|B. Petrol
|77,94
|77,94
|0,18
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem