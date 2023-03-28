***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2016, 17.02.2017, 02.03.2017, 19.03.2018,04.02.2021,28.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin 02.03.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısının iptali için bazı ortakları tarafından İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/391 E. sayılı dosya ile açılan davanın 03.02.2021 tarihinde dava şartı yokluğundan usulden reddedilmesi nedeniyle, yapılan istinaf müracaatı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinde yapılan istinaf incelemesinde verilen ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması kararı alınan ve yeniden yargılama yapılmak üzere kararı veren mahkemeye gönderilen davanın kalan tek davacısı ortağımız paylarını Işıklar Holding A.Ş. ye devrederek davadan feragat etmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128597BIST