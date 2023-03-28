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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2023 17:04
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2018 , 29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding'in bir ortağı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun Haklı Sebeple Fesih başlıklı 531. maddesi uyarınca Işıklar Holding hakkında karar verilmesi istemiyle İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2018/44E. dosya no ile açılan davada, davacı ortak paylarını Işıklar Holding A.Ş.'ye devrederek davadan feregat etmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128599


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