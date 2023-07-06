***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 16:17
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin % 60 oranında iştiraki olan Kuzey Irak Erbil'de kurulu Isıklar Paper Sack Ltd. şirketine ait olan üretim ruhsatları bu defa %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Packaging Sack Ltd. unvanlı şirkete Kuzey Irak resmi makamları nezdinde 04.07.2023 tarihinde devrolmuştur. Bu tarihten itibaren Erbil'deki kağıt torba üretim tesisleri tedricen Packaging Sack Ltd.‘ye devredilecek üretim ve satış faaliyetleri Packaging Sack Ltd. tarafından yürütülecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166334
BIST
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17:466.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 49,18
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:4626,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:4628,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1123
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:461.595,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -10,72
|Açılış
|: 1.595,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:44
|GRNYO
|7,81
|91.711.770
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.187.019
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|65.685.845
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,98
|111.950.673
|% -7,21
|
|MERIT
|50,95
|58.319.797
|% -4,94
|
|ATLAS
|4,02
|28.420.725
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|68.422.348
|% -3,19
|
|THYAO
|217,80
|10.062.873.574
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,85
|4.545.077.927
|% 3,78
|
|SISE
|46,78
|4.058.259.677
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,92
|3.607.370.214
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,10
|3.443.374.030
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,92
|3.607.370.214
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,10
|3.443.374.030
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,53
|745.865.565
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,05
|2.488.036.998
|% -1,40
|
|ODAS
|8,32
|1.422.600.943
|% 5,72
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0619
|26,0717
|% 0,02
|
|Euro
|28,2925
|28,3964
|% 0,42
|
|Sterlin
|32,9098
|33,0749
|% -0,36
|
|Frank
|28,8342
|29,0079
|% -0,22
|
|Riyal
|6,9187
|6,9534
|% -0,18
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-9,74
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.358
|10.592
|-2,00
|
|Yarım
|5.187
|5.320
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|18,90
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem