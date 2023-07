***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin % 60 oranında iştiraki olan Kuzey Irak Erbil'de kurulu Isıklar Paper Sack Ltd. şirketine ait olan üretim ruhsatları bu defa %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Packaging Sack Ltd. unvanlı şirkete Kuzey Irak resmi makamları nezdinde 04.07.2023 tarihinde devrolmuştur. Bu tarihten itibaren Erbil'deki kağıt torba üretim tesisleri tedricen Packaging Sack Ltd.‘ye devredilecek üretim ve satış faaliyetleri Packaging Sack Ltd. tarafından yürütülecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166334BIST