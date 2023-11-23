***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/08/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. (Işıklar Ambalaj) ‘nin Konya İli, Çumra İlçesi, İçeriçumra Köyü 12581 Parselde bulunan fabrika arazisi üzerinde Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5/1.h maddesi kapsamında zemin uygulamalı Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali (GES) kurulumu için Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 912,6 kWp/875 kWe kurulu gücünde GES yapımı için Lisanssız Üreticiler İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması İmzalanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219568BIST