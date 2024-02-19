***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.067.500.000 adette 10.675.000 TL nominal bedelli A grubu nama yazılı Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının, RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 25.193.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'den satın alınmasına, ,satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar ödenmesine karar verildi.Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.112.993 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 4.941.689 TL bedelle Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş.'den satın alınmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar ödenmesine, karar verildi.Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 500.000 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 2.220.000 TL bedelle Özışık Inşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş.'den satın alınmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar ödenmesine karar verildi.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250625BIST