***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
07.09.2021 13:30
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru geri çekilmiş olup, bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 21.468.022 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru 5.400.000 TL nominal değerli satılabilir pay olarak revize edilmiş ve bu haliyle SPK tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962199
BIST
09:551.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.431
En Düşük
1.431
09:558,5046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
09:5510,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
09:55488,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,83
|Açılış
|: 488,58
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YEOTK
|32,20
|16.875.762
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,35
|717.665
|% 6,15
|
|SELVA
|8,82
|1.187.260
|% 4,88
|
|BURCE
|24,60
|22.829
|% 4,50
|
|DESA
|10,30
|707.332
|% 3,94
|
|AKYHO
|2,43
|420.925
|% -4,71
|
|AKFGY
|3,45
|469.369
|% -3,09
|
|DAGI
|3,50
|292.114
|% -2,23
|
|ERSU
|3,37
|90.394
|% -2,03
|
|EDIP
|3,40
|88.907
|% -2,02
|
|ISCTR
|5,46
|286.751.328
|% 0,00
|
|SAHOL
|9,96
|149.150.722
|% 0,00
|
|HALKB
|4,67
|107.143.635
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,13
|79.571.952
|% 0,00
|
|FENER
|34,98
|77.344.224
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,46
|286.751.328
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|28.141.958
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,57
|72.534.442
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,23
|57.614.683
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5001
|8,5046
|% 0,50
|
|Euro
|10,0607
|10,0680
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,6664
|11,7249
|% 0,44
|
|Frank
|9,1990
|9,2544
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2588
|2,2701
|% 0,44
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,99
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,19
|