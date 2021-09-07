***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru geri çekilmiş olup, bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 21.468.022 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru 5.400.000 TL nominal değerli satılabilir pay olarak revize edilmiş ve bu haliyle SPK tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962199BIST