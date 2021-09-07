Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

07.09.2021 13:30



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru geri çekilmiş olup, bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 21.468.022 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru 5.400.000 TL nominal değerli satılabilir pay olarak revize edilmiş ve bu haliyle SPK tarafından onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962199


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.431
Değişim :  -0,21% |  -2,97
Açılış :  1.431  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.431 En Düşük
1.431
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 32,20 16.875.762 % 9,97  
OYLUM 5,35 717.665 % 6,15  
SELVA 8,82 1.187.260 % 4,88  
BURCE 24,60 22.829 % 4,50  
DESA 10,30 707.332 % 3,94  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 8,5001 8,5046 % 0,50  
Euro 10,0607 10,0680 % 0,51  
Sterlin 11,6664 11,7249 % 0,44  
Frank 9,1990 9,2544 % 0,68  
Riyal 2,2588 2,2701 % 0,44  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -0,99  
Altın Gr. 490 490 2,88  
Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,07  
Gümüş Gr. 6,53 6,53 0,01  
B. Petrol 72,79 72,79 0,19  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru