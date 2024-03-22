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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.03.2024 08:31
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların geri alınmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 Ay
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,93
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,94
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,95
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,96
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 1.000.000 0,184 4,99

Ek Açıklamalar
20.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.03.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
21.03.2024 tarihinde 4,93 TL – 4,99 TL fiyat aralığında (ortalama 4,9675 TL ) 2.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu IEYHO payları 2.000.000 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,368 dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261317


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