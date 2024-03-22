***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların geri alınmasına ilişkin bildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2024Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 AyGeri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,93B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,94B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,95B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,96B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 1.000.000 0,184 4,99B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 1.175.949 0,216 5,37 2.000.000B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 2.109.807 0,388 5,38 3.175.949B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 1.964.244 0,361 5,39 5.285.756B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 1.500.000 0,276 5,4 7.250.000B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 500.000 0,092 5,41 8.750.000Ek Açıklamalar20.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 22.03.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.22.03.2024 tarihinde 5,37 TL – 5,41 TL fiyat aralığında (ortalama 5,3873 TL ) 7,250.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu IEYHO payları 9,250.000 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 1,702 dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261662BIST