***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.08.2021 11:00
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Red Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 543.595.733,23
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.200.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 2.561.724,9 3.093.341,340 120,75228 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 Nâma
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 541.034.008,33 653.310.925,430 120,75228 1,00 B Grubu B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 543.595.733,23 656.404.266,770 120,75228
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Red
Ek Açıklamalar
14/04/2021 tarihinde sermaye artırımına ilişkin hazırlanan izahname taslağının onaylanması için SPK'ya yaptığımız başvurunun 12.08.2021 tarihinde red edildiği Kurul bülteninden öğrenilmiştir. Red gerekçesine ilişkin henüz şirketimize yapılmış bir bildirim bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957862
BIST