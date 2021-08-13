Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.08.2021 11:00



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Red Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 543.595.733,23
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.200.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 2.561.724,9 3.093.341,340 120,75228 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 Nâma
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 541.034.008,33 653.310.925,430 120,75228 1,00 B Grubu B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 543.595.733,23 656.404.266,770 120,75228

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
14/04/2021 tarihinde sermaye artırımına ilişkin hazırlanan izahname taslağının onaylanması için SPK'ya yaptığımız başvurunun 12.08.2021 tarihinde red edildiği Kurul bülteninden öğrenilmiştir. Red gerekçesine ilişkin henüz şirketimize yapılmış bir bildirim bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957862


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:281.447
Değişim :  0,20% |  2,93
Açılış :  1.445  
Önceki Kapanış :  1.444  
En Yüksek
1.449 En Düşük
1.440
BIST En Aktif Hisseler11:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 7,60 4.067.348 % 9,99  
IZFAS 6,20 5.295.287 % 9,93  
DARDL 2,56 8.975.186 % 9,87  
AGYO 3,16 53.390.231 % 9,72  
GSDDE 2,45 7.840.411 % 9,37  
daha fazla
11:26 Alış Satış %  
Dolar 8,5498 8,5547 % 0,16  
Euro 10,0389 10,0492 % -0,14  
Sterlin 11,7822 11,8413 % 0,19  
Frank 9,2400 9,2956 % 0,30  
Riyal 2,2761 2,2875 % 0,24  
daha fazla
11:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 3,01  
Altın Gr. 484 484 2,27  
Cumhuriyet 3.205 3.255 -16,00  
Tam 3.190 3.271 -17,40  
Yarım 1.542 1.582 -8,42  
Çeyrek 773 791 -4,20  
Gümüş.Ons 23,28 23,33 0,12  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,05  
B. Petrol 70,78 70,78 -0,53  
Seans Raporu 11:26
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru