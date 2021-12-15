***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2021 14:24
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Kağıt Torba Üretim ve Pazarlaması 67.500.000,00 67.500.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat ve Turizm İşl.A.Ş. İnşaat ve Turizm 78.750.000,42 78.133.157,09 TRY 99,22 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. İnşaat Malzemeleri 218.201.975,00 164.782.137,00 TRY 75,52 BAĞLI ORTAKLIK
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 42.000.000,00 6.627.500,00 TRY 15,78 İŞTİRAK
Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Üretimi 25.000.000,00 25.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. Pik , Sfero, alüminyum döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ürünlerinin ticareti 1.050.000,00 1.050.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Pelitli Enerji A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50.000,00 10.000,00 TRY 20 İŞTİRAK
Yulaflı Enerji A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50.000,00 10.000,00 TRY 20 İŞTİRAK
Işıklar Holding A.Ş. Holding Faaliyeti 360.000.000,00 297.238.690,10 TRY 82,57 BAĞLI ORTAKLIK
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. Metal Döküm, Bilye ve Mk. Parçaları Üretimi 791.000.000,00 14.459.947,90 TRY 1,83 İŞTİRAK
Işıklar Software and Technology EOOD Uluslararası Piyasalarda Coin İhracı,Securty Token Arzı 1.000,00 1.000,00 BGN 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983368
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