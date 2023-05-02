***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.05.2023 16:27
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ÇUBUKLU MAH.YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO.3 İÇ KAPI NO.1 34810 BEYKOZ İSTANBUL 02165370000 02165370370
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Işıklar Holding A.Ş.) 02165370000 yatirimci@isiklar.com.tr Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327/702116
Ahmet Lütfi Göktuğ Mali İşler Müdürü 02165370000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144585
BIST
17:594.508
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -109,97
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
17:5919,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5921,4222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0542
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:591.257,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 17,48
|Açılış
|: 1.257,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GRTRK
|25,74
|8.301.279
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.292.597
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.383.196
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|970.596.749
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.783.135
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.431.321
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.595.394
|% -10,00
|
|THYAO
|126,50
|4.084.098.249
|% -1,02
|
|EREGL
|32,20
|2.402.229.346
|% -2,84
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.908.596.941
|% 9,96
|
|SISE
|36,58
|1.769.862.198
|% -0,76
|
|EKGYO
|5,77
|971.771.434
|% -3,99
|
|YKBNK
|9,35
|1.129.745.669
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.151.871
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.684.436.167
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|915.698.716
|% -1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4597
|19,4634
|% 0,12
|
|Euro
|21,4121
|21,4222
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,1771
|24,2984
|% -0,23
|
|Frank
|21,6813
|21,8119
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1734
|5,1994
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|27,63
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|15,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.156
|9.478
|125,00
|
|Yarım
|4.442
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,11
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-3,25
|