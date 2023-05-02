***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÇUBUKLU MAH.YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO.3 İÇ KAPI NO.1 34810 BEYKOZ İSTANBUL 02165370000 02165370370Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Işıklar Holding A.Ş.) 02165370000 yatirimci@isiklar.com.tr Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327/702116Ahmet Lütfi Göktuğ Mali İşler Müdürü 02165370000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144585BIST