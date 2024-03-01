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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2024 15:02
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Kağıt Torba Üretim ve Pazarlaması 246.654.000,00 246.653.997,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. İnşaat,Turizm ve Araç Kiralanması 96.582.848,69 95.826.321,89 TRY 99,22 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. İnşaat Malzemeleri 218.201.975,00 164.782.137,00 TRY 75,52 BAĞLI ORTAKLIK
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 42.000.000,00 6.627.500,00 TRY 15,78 İŞTİRAK
Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Üretimi 55.675.000,00 55.675.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Yulaflı Enerji A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50.000,00 10.000,00 TRY 20 İŞTİRAK
Işıklar Holding A.Ş. Holding Faaliyeti 360.000.000,00 350.878.328,87 TRY 97,47 BAĞLI ORTAKLIK
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. Metal Döküm, Bilye ve Mk. Parçaları Üretimi 791.000.000,00 39.663.440,89 TRY 5,014 İŞTİRAK
Işıklar Software and Technology EOOD Uluslararası Piyasalarda Coin İhracı,Securty Token Arzı 1.000,00 1.000,00 BGN 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253619


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OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.659.820.506 % 9,98  
FLAP 15,98 417.268.387 % 9,98  
ATEKS 189,50 46.090.531 % 9,98  
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Sterlin 39,5017 39,6998 % 0,49  
Frank 35,2599 35,4723 % 0,23  
Riyal 8,3326 8,3744 % 0,36  
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15:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,71 22,74 % 0,66  
Platin 877,19 879,22 % 0,66  
Paladyum 951,70 955,83 % 0,66  
Brent Pet. 83,17 83,17 % 0,66  
Altın Ons 2.054,12 2.054,42 % 0,66  
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