***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2020 09:12
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun dirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887889
BIST
11:531.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,99
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.256
En Düşük
1.248
11:538,0864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0696
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0791
11:539,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0960
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,7065
En Düşük
9,5320
11:53489,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,45
|Açılış
|: 489,59
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|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
488,10
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KLGYO
|2,70
|51.108.643
|% 32,80
|
|BFREN
|1.041,70
|52.796.010
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.222.580
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|25.731.622
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.326,70
|223.594
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|ORMA
|11,47
|14.005
|% -4,26
|
|KRDMD
|3,95
|1.224.038.707
|% 5,90
|
|THYAO
|11,35
|1.049.247.006
|% -1,30
|
|GARAN
|7,83
|891.931.846
|% 0,90
|
|TCELL
|15,51
|550.837.386
|% 0,85
|
|ASELS
|18,42
|512.420.345
|% 2,16
|
|KRDMD
|3,95
|1.224.038.707
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,58
|313.302.615
|% 1,18
|
|GARAN
|7,83
|891.931.846
|% 0,90
|
|ODAS
|3,71
|395.494.402
|% 1,09
|
|THYAO
|11,35
|1.049.247.006
|% -1,30
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0887
|8,0953
|% -0,74
|
|Euro
|9,5402
|9,5525
|% -0,85
|
|Sterlin
|10,7533
|10,8072
|% -0,17
|
|Frank
|8,8168
|8,8700
|% -0,61
|
|Riyal
|2,1573
|2,1681
|% -0,48
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,11
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.247
|3.334
|-30,28
|
|Yarım
|1.570
|1.613
|-14,65
|
|Çeyrek
|787
|806
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|1,01
|