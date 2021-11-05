***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 15:14
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975137
BIST
15:171.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
15:179,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:1711,2020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0242
|Açılış
|: 11,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
15:17560,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,08
|Açılış
|: 560,70
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:17
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|MAGEN
|9,39
|267.287.359
|% 8,93
|
|EGEEN
|1.427,60
|151.400.353
|% 8,65
|
|RALYH
|8,85
|103.886.512
|% 7,80
|
|SONME
|30,68
|7.489.495
|% 7,72
|
|BASGZ
|25,24
|3.657.276
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.594.925
|% -9,99
|
|IHAAS
|4,31
|54.692.246
|% -6,10
|
|KZBGY
|34,46
|30.739.168
|% -5,95
|
|GSRAY
|4,15
|234.703.747
|% -5,25
|
|THYAO
|17,54
|2.598.230.477
|% 3,36
|
|GARAN
|10,51
|1.420.125.763
|% 0,57
|
|TUPRS
|145,10
|697.941.382
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,08
|501.920.187
|% -2,48
|
|EKGYO
|2,09
|484.471.772
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,09
|484.471.772
|% 1,95
|
|TSKB
|1,56
|338.310.467
|% 1,96
|
|THYAO
|17,54
|2.598.230.477
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,96
|413.783.955
|% -0,67
|
|GARAN
|10,51
|1.420.125.763
|% 0,57
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7139
|9,7165
|% 0,35
|
|Euro
|11,1953
|11,2020
|% -0,22
|
|Sterlin
|13,0351
|13,1005
|% -0,14
|
|Frank
|10,5695
|10,6332
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5836
|2,5966
|% 0,24
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-5,57
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.687
|3.780
|-9,87
|
|Yarım
|1.782
|1.829
|-4,77
|
|Çeyrek
|894
|914
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|0,65
|