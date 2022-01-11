***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 10:33
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992666
BIST
12:012.019
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -26,22
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.019
12:0113,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0307
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8736
En Düşük
13,7192
12:0115,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0770
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7457
En Düşük
15,5189
12:01804,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,26
|Açılış
|: 804,62
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:01
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|BLCYT
|15,14
|18.554.172
|% 7,53
|
|ORCAY
|35,40
|7.129.178
|% 7,27
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,94
|43.476.285
|% -6,34
|
|ERBOS
|129,90
|167.419.277
|% -4,49
|
|YAPRK
|31,54
|26.269.924
|% -4,42
|
|IHAAS
|9,79
|1.439.610
|% -4,02
|
|KRDMD
|12,27
|2.462.542.159
|% 6,23
|
|THYAO
|26,40
|1.880.303.890
|% -1,12
|
|EREGL
|30,88
|1.453.553.536
|% 1,25
|
|GARAN
|11,72
|615.169.908
|% -0,17
|
|SISE
|14,89
|550.583.320
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,27
|2.462.542.159
|% 6,23
|
|YKBNK
|3,69
|434.315.634
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,37
|248.794.578
|% -2,07
|
|THYAO
|26,40
|1.880.303.890
|% -1,12
|
|DOHOL
|3,08
|215.877.677
|% -0,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8327
|13,8515
|% 0,22
|
|Euro
|15,7107
|15,7356
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,7708
|18,8649
|% 0,32
|
|Frank
|14,8933
|14,9830
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6737
|3,6922
|% 0,09
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|7,40
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,36
|
|Cumhuriyet
|5.351
|5.431
|40,00
|
|Tam
|5.315
|5.450
|30,42
|
|Yarım
|2.569
|2.636
|14,71
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,36
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|0,84
|