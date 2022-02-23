***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2022 17:12
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003771
BIST
17:062.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,33
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.022
17:0613,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0563
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8657
En Düşük
13,7030
17:0615,7535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1099
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7535
En Düşük
15,5259
17:06846,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,99
|Açılış
|: 846,63
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
847,37
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler17:05
|HUNER
|2,42
|9.515.752
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,86
|4.278.991
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|5.296.500
|% 9,93
|
|ISDMR
|22,40
|122.902.075
|% 9,91
|
|SANEL
|7,99
|4.135.025
|% 9,90
|
|KLGYO
|1,03
|34.425.155
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|631.826
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.593.804
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|863.859
|% -9,35
|
|SANFM
|29,34
|25.993.671
|% -7,21
|
|EREGL
|30,58
|3.833.266.186
|% 7,68
|
|KRDMD
|11,82
|3.623.115.578
|% 2,25
|
|THYAO
|28,34
|2.618.858.434
|% -1,87
|
|SISE
|12,96
|825.898.221
|% -0,08
|
|PETKM
|8,13
|723.500.280
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,82
|3.623.115.578
|% 2,25
|
|ODAS
|1,41
|319.365.722
|% 3,68
|
|EREGL
|30,58
|3.833.266.186
|% 7,68
|
|YKBNK
|3,94
|497.180.507
|% -1,25
|
|KARSN
|4,14
|457.124.299
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8548
|13,8612
|% 0,43
|
|Euro
|15,7286
|15,7598
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,7789
|18,8731
|% 0,45
|
|Frank
|15,0189
|15,1094
|% 0,69
|
|Riyal
|3,6794
|3,6979
|% 0,30
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|0,71
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,06
|
|Cumhuriyet
|5.626
|5.711
|-24,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,64
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,40
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,08
|
|B. Petrol
|94,15
|94,15
|0,30
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:18AKSGY
Yüzde 4.14 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 684, 360 adet işlem
-
17:17SNGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 701, 659 adet işlem
-
17:16DERHL
Yüzde 9.41 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 421, 213 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 24 artarak (% 0.68 ) 2, 263
-
17:15XU100
Endeks 2, 029 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 22, 966.00 milyon TL de