***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2022 10:05
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022603
BIST
10:252.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,76
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.545
En Düşük
2.531
10:2514,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0062
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:2516,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1122
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0441
En Düşük
15,8826
10:25920,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,54
|Açılış
|: 920,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DAGHL
|23,30
|4.247.750
|% 9,91
|
|DAGI
|3,89
|46.244.421
|% 9,89
|
|ASUZU
|96,95
|14.053.563
|% 7,66
|
|CRFSA
|36,50
|17.687.495
|% 5,92
|
|TUCLK
|14,31
|18.421.334
|% 5,45
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MEPET
|3,47
|1.232.475
|% -4,67
|
|IHAAS
|16,70
|344.544
|% -4,57
|
|HUNER
|3,24
|7.022.942
|% -3,86
|
|AVGYO
|3,00
|4.465.980
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,97
|504.797.406
|% 2,06
|
|THYAO
|38,88
|462.571.170
|% 0,05
|
|GARAN
|14,26
|317.879.191
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,35
|273.083.779
|% 0,75
|
|ASELS
|28,04
|222.047.909
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,97
|504.797.406
|% 2,06
|
|ODAS
|2,60
|134.123.385
|% -0,38
|
|YKBNK
|5,35
|273.083.779
|% 0,75
|
|VAKBN
|4,44
|127.046.502
|% 0,91
|
|DOHOL
|3,89
|95.688.977
|% 1,30
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6741
|14,6779
|% 0,04
|
|Euro
|16,0304
|16,0467
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,1263
|19,2222
|% 0,06
|
|Frank
|15,4222
|15,5151
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9016
|3,9212
|% 0,05
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-5,62
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,26
|
Seans Raporu
10:23
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