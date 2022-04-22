***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 12:58
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022888
BIST
13:022.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,04
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:0214,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0388
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:0215,9327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0168
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:02921,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,32
|Açılış
|: 921,23
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,93
BIST En Aktif Hisseler13:00
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.004.517
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|63.945.069
|% 9,64
|
|LIDER
|19,55
|150.788.140
|% 8,61
|
|TIRE
|13,60
|74.275.554
|% 7,59
|
|OLMK
|8,21
|28.778.502
|% -9,18
|
|TDGYO
|7,93
|19.544.552
|% -6,60
|
|MANAS
|25,02
|22.802.968
|% -5,73
|
|MSGYO
|4,20
|11.765.783
|% -3,89
|
|ATLAS
|1,51
|2.240.688
|% -3,82
|
|THYAO
|39,88
|1.922.344.855
|% -0,75
|
|ASELS
|28,60
|1.756.771.510
|% 0,28
|
|SISE
|18,52
|1.586.291.264
|% 1,31
|
|GARAN
|14,53
|1.130.449.465
|% 0,28
|
|PETKM
|10,81
|943.338.305
|% 0,93
|
|EKGYO
|3,08
|843.083.494
|% -0,65
|
|ODAS
|2,58
|476.371.148
|% 1,98
|
|TSKB
|2,07
|298.791.793
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,79
|462.610.750
|% 0,84
|
|YKBNK
|5,34
|508.637.714
|% -0,19
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7371
|14,7395
|% 0,25
|
|Euro
|15,9225
|15,9380
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,9108
|19,0057
|% -0,98
|
|Frank
|15,3644
|15,4570
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9183
|3,9379
|% 0,24
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-8,81
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,71
|