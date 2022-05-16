***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 10:06
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030477
BIST
11:212.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:2115,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0791
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5746
En Düşük
15,4564
11:2116,2415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1281
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:21900,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,04
|Açılış
|: 900,78
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:21
|IMASM
|35,26
|2.178.116
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|45.253.484
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.581.152
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|3.649.139
|% 9,90
|
|TMPOL
|18,85
|12.611.585
|% 9,28
|
|GZNMI
|36,44
|71.163.306
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.470.050
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|13.998.030
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,78
|11.973.049
|% -5,16
|
|THYAO
|42,80
|1.172.608.017
|% 0,75
|
|GARAN
|14,98
|660.327.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,32
|535.083.646
|% -2,23
|
|SAHOL
|19,47
|498.677.088
|% 0,93
|
|KOZAL
|190,70
|429.611.488
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,72
|419.258.825
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,46
|340.972.075
|% -1,98
|
|GARAN
|14,98
|660.327.954
|% 0,00
|
|KARSN
|5,40
|216.844.523
|% 1,31
|
|KRDMD
|15,32
|535.083.646
|% -2,23
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5530
|15,5566
|% 0,51
|
|Euro
|16,2248
|16,2415
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,9800
|19,0752
|% 0,30
|
|Frank
|15,4302
|15,5231
|% 0,26
|
|Riyal
|4,1370
|4,1578
|% 0,57
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,91
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,56
|
Seans Raporu
11:21
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11:31GLYHO
Yüzde 4.42 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 953, 491 adet işlem