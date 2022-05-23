***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 12:06
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHAAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031692
BIST
13:222.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,57
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
13:2215,8687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0041
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
13:2216,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1448
|Açılış
|: 16,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,8034
13:22952,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,65
|Açılış
|: 952,48
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler13:22
|IMASM
|51,55
|7.113.029
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.873.639
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.403.952
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|2.145.884
|% 9,80
|
|EMNIS
|23,80
|110.202
|% 8,68
|
|SELVA
|10,11
|17.812.638
|% -9,33
|
|POLTK
|656,10
|22.457.338
|% -6,67
|
|ROYAL
|3,07
|101.371
|% -6,40
|
|ORCAY
|18,55
|60.679.021
|% -5,89
|
|ERSU
|4,05
|10.716.067
|% -5,59
|
|THYAO
|43,04
|1.473.047.439
|% 0,42
|
|ASELS
|23,68
|1.043.598.158
|% 3,95
|
|GARAN
|16,13
|905.683.244
|% -0,74
|
|KARSN
|5,86
|797.896.327
|% 4,09
|
|SISE
|19,30
|691.750.631
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,27
|293.889.191
|% 5,83
|
|KARSN
|5,86
|797.896.327
|% 4,09
|
|YKBNK
|4,37
|478.122.953
|% 0,92
|
|TSKB
|1,97
|123.401.910
|% 2,07
|
|AKBNK
|8,11
|458.902.337
|% 0,87
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8621
|15,8687
|% -0,03
|
|Euro
|16,9298
|16,9459
|% 0,86
|
|Sterlin
|19,9287
|20,0286
|% 0,82
|
|Frank
|16,3886
|16,4873
|% 1,05
|
|Riyal
|4,2252
|4,2464
|% 0,15
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,63
|
|Altın Gr.
|953
|954
|11,15
|
|Cumhuriyet
|6.338
|6.434
|50,00
|
|Tam
|6.306
|6.465
|53,08
|
|Yarım
|3.048
|3.127
|25,68
|
|Çeyrek
|1.529
|1.564
|12,84
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,13
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,21
|