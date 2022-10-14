***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 16:38
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072232
BIST
17:083.630
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 76,31
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:0818,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0520
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:0818,0963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0494
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:08987,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,17
|Açılış
|: 987,23
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KONYA
|1.702,80
|148.840.379
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|184.638.829
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.449.160
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|293.946.275
|% 9,99
|
|BTCIM
|36,62
|43.427.632
|% 9,97
|
|IHAAS
|69,60
|24.938.213
|% -9,61
|
|TKFEN
|31,42
|1.161.160.943
|% -5,30
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,50
|19.032.934
|% -4,78
|
|KZBGY
|17,76
|331.614.823
|% -3,95
|
|THYAO
|89,60
|4.056.951.623
|% 1,82
|
|YKBNK
|8,75
|2.575.075.964
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,47
|2.487.760.885
|% 3,54
|
|ISCTR
|8,51
|2.299.605.648
|% 3,53
|
|KOZAL
|197,70
|2.273.851.683
|% 2,75
|
|EKGYO
|4,24
|1.635.788.839
|% 1,68
|
|YKBNK
|8,75
|2.575.075.964
|% 4,54
|
|ISCTR
|8,51
|2.299.605.648
|% 3,53
|
|AKBNK
|13,47
|2.487.760.885
|% 3,54
|
|ODAS
|8,52
|1.016.102.547
|% 4,67
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5904
|% 0,27
|
|Euro
|18,0835
|18,0936
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,7265
|20,8304
|% -1,16
|
|Frank
|18,4376
|18,5487
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,15
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-15,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-9,31
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-9,00
|
|Tam
|6.652
|6.719
|-71,00
|
|Yarım
|3.241
|3.281
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,23
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|-2,47
|
Seans Raporu
17:06
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