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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.06.2022 17:59
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022 20.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.06.2022
Tescil Tarihi
24.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2022/10606
Açıklamalar

Şirketimizin 20.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2022 yılı hesap  dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "İrfan  Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil edilerek, 24.06.2022 tarihli ve 10606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.  Saygılarımızla,  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039192


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