***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.06.2022 17:59
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022 20.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.06.2022
Tescil Tarihi
24.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2022/10606
Açıklamalar
Şirketimizin 20.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil edilerek, 24.06.2022 tarihli ve 10606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039192
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,8170
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -0,5355
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,7937
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -0,4842
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05979,04
En Yüksek
|Değişim
|: -3,62%
|| -36,77
|Açılış
|: 979,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7801
|16,8170
|% -3,09
|
|Euro
|17,6782
|17,7937
|% -2,65
|
|Sterlin
|20,3346
|20,4365
|% -4,03
|
|Frank
|17,2813
|17,3854
|% -3,74
|
|Riyal
|4,4177
|4,4398
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,16
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-37,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.454
|6.682
|-180,00
|
|Yarım
|3.169
|3.268
|-88,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.634
|-44,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında