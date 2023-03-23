***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2023 11:29
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023 20.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.03.2023
Tescil Tarihi
22.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.03.2023/10796
Açıklamalar
Şirketimizin 20.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.03.2023 tarihinde tescil edilerek, 23.03.2023 tarihli ve 10796 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127284
BIST
14:015.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,73
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0119,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0120,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0682
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:011.210,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.210,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:01
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.689.830
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.273.910
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|239.983.726
|% -9,87
|
|GEREL
|13,20
|122.693.448
|% -8,27
|
|PKENT
|126,80
|151.328.796
|% -8,25
|
|EMKEL
|11,79
|48.142.122
|% -7,60
|
|EREGL
|37,34
|3.874.662.328
|% 0,65
|
|ASTOR
|59,05
|3.599.530.264
|% -2,40
|
|OYAKC
|41,08
|3.027.690.346
|% 7,26
|
|KRDMD
|20,04
|2.272.890.545
|% 2,61
|
|GOKNR
|22,94
|1.480.183.390
|% -3,21
|
|EKGYO
|6,96
|1.177.481.003
|% 3,57
|
|KRDMD
|20,04
|2.272.890.545
|% 2,61
|
|EREGL
|37,34
|3.874.662.328
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,72
|1.127.542.443
|% 0,15
|
|OYAKC
|41,08
|3.027.690.346
|% 7,26
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0409
|19,0463
|% 0,04
|
|Euro
|20,7283
|20,7424
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,3253
|23,4423
|% 0,16
|
|Frank
|20,6872
|20,8118
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0545
|5,0799
|% 0,00
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,84
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.187
|8.264
|4,00
|
|Yarım
|4.013
|4.044
|2,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.022
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|