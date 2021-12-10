***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2021-24.11.2021-03.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.12.2021 tarihli özel durum açıklaması ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir. Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesi İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilerek, TTSG'de ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982727BIST