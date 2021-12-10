***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.12.2021 17:06
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2021-24.11.2021-03.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.12.2021 tarihli özel durum açıklaması ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir. Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesi İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilerek, TTSG'de ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982727
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