***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme
10.12.2021 17:07
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6.(Sermaye ve Payların Nev'i) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 09.12.2021 tarihinde tescil edilmiş, 10.12.2021 tarih ve 10470 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 09/12/2021 10/12/2021 10470
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982728
BIST
17:222.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,24
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:2213,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0975
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:2215,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0768
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:22795,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 7,88
|Açılış
|: 795,13
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:20
|HEDEF
|5,39
|76.607.012
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.921.626
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|92.259.969
|% 9,97
|
|RNPOL
|15,91
|15.204.010
|% 9,95
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,48
|4.929.712.172
|% 2,18
|
|KRDMD
|10,81
|3.048.232.472
|% 2,95
|
|PETKM
|9,16
|2.528.094.387
|% 2,46
|
|SISE
|15,74
|2.446.342.381
|% 2,21
|
|GARAN
|11,76
|1.556.762.200
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,52
|1.125.670.985
|% -0,40
|
|KRDMD
|10,81
|3.048.232.472
|% 2,95
|
|PETKM
|9,16
|2.528.094.387
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,57
|885.573.693
|% -1,11
|
|TSKB
|1,60
|377.363.758
|% -1,84
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8723
|13,8788
|% 0,66
|
|Euro
|15,6507
|15,6711
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,3040
|18,3958
|% 0,70
|
|Frank
|14,9903
|15,0806
|% 0,81
|
|Riyal
|3,6906
|3,7091
|% 0,71
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|9,06
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|68,89
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|33,32
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|16,66
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,13
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:30NUGYO
Yüzde 8.88 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 913, 648 adet işlem
-
17:28NUGYO
Yüzde 9.56 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 717, 012 adet işlem
-
17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ISCTR, AKBNK
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 04 kaybederek (% -0.06 ) 1, 803
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, HEDEF, EUHOL, FLAP, AVGYO, EDATA, ISBTR