***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMarmara Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyanname EkiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004852BIST