***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.04.2022 17:22
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.04.2022 tarih ve 8257 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021174
BIST
17:482.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,88
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:4814,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0368
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:4815,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:48929,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,95
|Açılış
|: 929,06
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:48
|IHAAS
|16,94
|18.398.843
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.347.910
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.347.310
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.373.333
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|61.121.365
|% -7,55
|
|PKART
|17,24
|13.390.729
|% -5,27
|
|OYLUM
|2,32
|8.283.325
|% -4,92
|
|ITTFH
|1,56
|90.335.699
|% -4,29
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|GARAN
|13,85
|2.295.982.336
|% 1,09
|
|THYAO
|37,74
|1.989.066.055
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.558.714.619
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,21
|1.276.442.888
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,42
|1.261.184.289
|% -2,69
|
|EKGYO
|2,94
|1.558.714.619
|% -1,34
|
|TSKB
|1,89
|569.194.669
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.276.442.888
|% 1,36
|
|ODAS
|2,33
|567.860.731
|% 0,87
|
|GARAN
|13,85
|2.295.982.336
|% 1,09
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6350
|14,6405
|% 0,25
|
|Euro
|15,8256
|15,8595
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0515
|19,1470
|% 0,01
|
|Frank
|15,4640
|15,5571
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8897
|3,9092
|% 0,15
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|