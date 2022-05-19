***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.05.2022 18:57
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 22.000.000 TL (% 52,3810 oranında) bedelli artırılarak 64.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031341
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0555
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1616
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8619
En Düşük
16,6727
18:05939,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,59
|Açılış
|: 939,81
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|89.739.717
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|89.739.717
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8426
|15,8829
|% -0,35
|
|Euro
|16,7903
|16,8488
|% 0,97
|
|Sterlin
|19,7950
|19,8943
|% 1,02
|
|Frank
|16,2475
|16,3453
|% 1,24
|
|Riyal
|4,2171
|4,2383
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|25,75
|
|Altın Gr.
|943
|943
|12,63
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,01
|