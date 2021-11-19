Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.11.2021 10:03
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.    Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden   1-Denetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun Denetim Komitesi Üyeliğine ise Sn. Mehmet İlker Genç'in seçilmesine,  2-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün tarafından  teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet İlker Genç'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Sn. Ukaşe Gümüşer ve Sn. Betül Üstün'ün seçilmesine,  3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken tarafından teşkiline, Riskin  Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Sn. Sait Eken'in seçilmesine,  4-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi  oluşturulmamasına,   5-Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ekte yer alan görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç'in bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarına Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr adresinden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.737
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.737  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 11,84 602.818.416 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,9150 10,9254 % -1,00  
Euro 12,3935 12,4124 % -1,21  
Sterlin 14,8271 14,9014 % -0,21  
Frank 11,8495 11,9209 % -0,28  
Riyal 2,9287 2,9434 % -0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 -1,61  
Altın Gr. 660 660 -0,26  
Cumhuriyet 4.386 4.452 179,00  
Tam 4.357 4.485 188,88  
Yarım 2.106 2.169 91,37  
Çeyrek 1.056 1.085 45,68  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 0,01  
Gümüş Gr. 8,81 8,82 0,00  
B. Petrol 82,17 82,17 0,93  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru