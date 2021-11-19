***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden 1-Denetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun Denetim Komitesi Üyeliğine ise Sn. Mehmet İlker Genç'in seçilmesine, 2-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet İlker Genç'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Sn. Ukaşe Gümüşer ve Sn. Betül Üstün'ün seçilmesine, 3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Sn. Sait Eken'in seçilmesine, 4-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, 5-Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ekte yer alan görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç'in bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarına Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597BIST