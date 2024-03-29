***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (29.03.2024) yapılan toplantısında Şirketimizin 29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin Komite Üyelikleri ve Komite Üyeleri arasındaki görev dağılımının 1) Denetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Denetim Komitesi üyeliğine ise Sn. Mehmet İlker Genç'in seçilmesine, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet İlker Genç'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine ise Sn. Ukaşe Gümüşer ve Sn. Betül Üstün'ün seçilmesine, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise Sn. Sait Eken'in seçilmesine, 4) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264210BIST