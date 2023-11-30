***IHAAS* *MIATK* *KONKA* *ARASE* *ULUFA* *ISSEN* *MOBTL* *ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
30.11.2023 13:25
***IHAAS******MIATK******KONKA******ARASE******ULUFA******ISSEN******MOBTL******ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ARASE, ELITE, IHAAS, ISSEN, KONKA, MIATK, MOBTL, ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 01.12.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DOGU ARAS ENERJI XHARZ 01/12/2023
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XHARZ 01/12/2023
IHLAS HABER AJANSI XHARZ 01/12/2023
ISBIR SENTETIK DOKUMA XHARZ 01/12/2023
KONYA KAGIT XHARZ 01/12/2023
MIA TEKNOLOJI XHARZ 01/12/2023
MOBILTEL ILETISIM XHARZ 01/12/2023
ULUSAL FAKTORING XHARZ 01/12/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221127
BIST