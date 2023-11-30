***IHAAS* *MIATK* *KONKA* *ARASE* *ULUFA* *ISSEN* *MOBTL* *ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***IHAAS******MIATK******KONKA******ARASE******ULUFA******ISSEN******MOBTL******ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ARASE, ELITE, IHAAS, ISSEN, KONKA, MIATK, MOBTL, ULUFA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 01.12.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDOGU ARAS ENERJI XHARZ 01/12/2023ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XHARZ 01/12/2023IHLAS HABER AJANSI XHARZ 01/12/2023ISBIR SENTETIK DOKUMA XHARZ 01/12/2023KONYA KAGIT XHARZ 01/12/2023MIA TEKNOLOJI XHARZ 01/12/2023MOBILTEL ILETISIM XHARZ 01/12/2023ULUSAL FAKTORING XHARZ 01/12/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221127BIST