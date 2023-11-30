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***IHAAS* *MIATK* *KONKA* *ARASE* *ULUFA* *ISSEN* *MOBTL* *ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

30.11.2023 13:25
***IHAAS* *MIATK* *KONKA* *ARASE* *ULUFA* *ISSEN* *MOBTL* *ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde


***IHAAS******MIATK******KONKA******ARASE******ULUFA******ISSEN******MOBTL******ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [ARASE, ELITE, IHAAS, ISSEN, KONKA, MIATK, MOBTL, ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 01.12.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DOGU ARAS ENERJI XHARZ 01/12/2023
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XHARZ 01/12/2023
IHLAS HABER AJANSI XHARZ 01/12/2023
ISBIR SENTETIK DOKUMA XHARZ 01/12/2023
KONYA KAGIT XHARZ 01/12/2023
MIA TEKNOLOJI XHARZ 01/12/2023
MOBILTEL ILETISIM XHARZ 01/12/2023
ULUSAL FAKTORING XHARZ 01/12/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221127


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BIST En Aktif Hisseler15:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 294,25 1.163.960.251 % 10,00  
EKOS 27,28 76.779.124 % 10,00  
VBTYZ 170,50 156.010.121 % 10,00  
YGYO 2,86 111.352.464 % 10,00  
TURGG 517,00 22.323.563 % 10,00  
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15:37 Alış Satış %  
Dolar 28,8559 28,8632 % -0,23  
Euro 31,5797 31,6024 % -0,51  
Sterlin 36,3963 36,5789 % -0,55  
Frank 32,8309 33,0287 % -0,38  
Riyal 7,6692 7,7077 % -0,22  
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15:37 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,04 25,07 % 0,66  
Platin 938,70 940,76 % 0,66  
Paladyum 1.017,97 1.022,59 % 0,66  
Brent Pet. 83,63 83,63 % 0,66  
Altın Ons 2.038,16 2.038,41 % 0,66  
Seans Raporu 15:37
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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