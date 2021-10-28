***IHAAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
28.10.2021 12:08
***IHAAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
İhlas Haber Ajansı A.Ş. paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
-- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973163
BIST
12:221.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.524
En Düşük
1.517
12:229,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1394
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6255
En Düşük
9,4668
12:2211,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1187
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
12:22555,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,65
|Açılış
|: 555,07
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ATATP
|43,56
|33.109.872
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.176.779
|% 9,98
|
|KARYE
|22,10
|55.610.157
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.418.274
|% 9,93
|
|AKFGY
|6,76
|19.891.995
|% 9,92
|
|GOODY
|8,02
|50.105.230
|% -6,09
|
|FRIGO
|21,68
|8.151.377
|% -5,33
|
|TIRE
|8,72
|22.505.272
|% -5,22
|
|KTSKR
|31,58
|79.921.438
|% -5,11
|
|TURSG
|4,90
|72.251.025
|% -4,11
|
|GARAN
|9,83
|1.763.902.511
|% 2,82
|
|SISE
|8,67
|367.356.063
|% -1,25
|
|TSPOR
|5,55
|361.292.835
|% 5,92
|
|AKBNK
|5,89
|331.707.278
|% 1,90
|
|EREGL
|19,78
|305.934.389
|% 0,05
|
|GARAN
|9,83
|1.763.902.511
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,70
|301.792.867
|% 1,50
|
|TSPOR
|5,55
|361.292.835
|% 5,92
|
|ZOREN
|1,67
|97.818.657
|% 0,60
|
|AKBNK
|5,89
|331.707.278
|% 1,90
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6096
|9,6195
|% 1,47
|
|Euro
|11,1410
|11,1458
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,1655
|13,2315
|% 1,34
|
|Frank
|10,4116
|10,4743
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5523
|2,5651
|% 1,24
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|2,61
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,40
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|44,00
|
|Tam
|3.632
|3.723
|42,23
|
|Yarım
|1.755
|1.801
|20,43
|
|Çeyrek
|880
|900
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|83,45
|83,45
|-0,42
|