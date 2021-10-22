***IHAAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
22.10.2021 18:46
***IHAAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [IHAAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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İhlas Haber Ajansı A.Ş. Hukukçu Raporu, Esas Sözleşme ve İç Yönerge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972077
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1161
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1054
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05551,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 6,25
|Açılış
|: 551,46
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|65,65
|62.677.520
|% 9,97
|
|DOKTA
|26,72
|4.743.720
|% 9,96
|
|KONTR
|70,60
|161.501.177
|% 6,97
|
|ENJSA
|11,65
|71.386.311
|% 4,77
|
|INVEO
|29,96
|47.047.826
|% 4,46
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|IHYAY
|0,84
|14.070.978
|% -5,62
|
|KUTPO
|66,95
|73.081.372
|% -4,63
|
|ERSU
|4,37
|33.352.582
|% -4,38
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6065
|9,6162
|% 1,22
|
|Euro
|11,1716
|11,1852
|% 0,95
|
|Sterlin
|13,1592
|13,2252
|% 0,61
|
|Frank
|10,4363
|10,4992
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5529
|2,5657
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|5,64
|
|Altın Gr.
|552
|552
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,10
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TEKTU
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM