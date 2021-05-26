***IHEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.05.2021 09:11
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0100013 TL Teorik Fiyat: 1,1 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938070
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
0
En Düşük
0
18:058,4222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0396
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4624
En Düşük
8,4135
18:0510,3267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0420
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
18:05515,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,88
|Açılış
|: 515,87
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|BRISA
|22,64
|22.729.300
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,11
|6.837.462
|% -3,44
|
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|BRISA
|22,64
|22.729.300
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4182
|8,4222
|% -0,47
|
|Euro
|10,3180
|10,3267
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9063
|11,9660
|% -0,25
|
|Frank
|9,3857
|9,4422
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2433
|2,2546
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|2,57
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|68,60
|68,60
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem