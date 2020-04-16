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***IHEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

16.04.2020 18:10
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***IHEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle IHEVA payında 17/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
IHEVA payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 16/07/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838721


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