***IHEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.04.2020 18:10
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle IHEVA payında 17/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
IHEVA payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 16/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838721
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9594
En Düşük
6,8896
18:057,5441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,30
|Açılış
|: 383,79
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6349
|8,6782
|% 0,06
|
|Frank
|7,1458
|7,1889
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8444
|1,8536
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|0,24
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.521
|16,90
|
|Tam
|2.528
|2.594
|17,40
|
|Yarım
|1.230
|1.262
|8,40
|
|Çeyrek
|617
|631
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,77
|27,77
|0,08
|
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