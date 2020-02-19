***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 11:45
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820046
BIST
12:22119.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 172,41
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.526
12:226,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:226,5562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:22313,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,96
|Açılış
|: 313,69
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,31
|229.384.643
|% 12,59
|
|TSPOR
|7,15
|321.552.379
|% 10,17
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|ISYAT
|2,60
|78.048.430
|% 9,24
|
|VERTU
|6,60
|21.681.759
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GLBMD
|2,60
|4.064.857
|% -8,13
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,60
|501.683.506
|% 1,69
|
|ASELS
|29,26
|434.948.051
|% 0,27
|
|THYAO
|14,94
|427.197.223
|% -0,60
|
|TSPOR
|7,15
|321.552.379
|% 10,17
|
|BJKAS
|3,31
|229.384.643
|% 12,59
|
|GSRAY
|3,60
|501.683.506
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,32
|170.822.310
|% 2,33
|
|MNDRS
|1,94
|211.517.346
|% -2,51
|
|ODAS
|2,30
|212.102.792
|% 0,88
|
|ISGYO
|1,98
|175.865.949
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8499
|7,8893
|% -0,18
|
|Frank
|6,1444
|6,1814
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6129
|1,6210
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|5,26
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|19,23
|
|Yarım
|1.000
|1.025
|9,30
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,65
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,11
|58,11
|0,36
|