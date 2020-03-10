***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:44
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826193
BIST
16:40103.716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 192,18
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:406,1357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0111
|Açılış
|: 6,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:406,9787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0511
|Açılış
|: 6,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:40327,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -4,33
|Açılış
|: 327,49
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|7.715.358
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,00
|19.201.792
|% 12,61
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|HATEK
|8,62
|22.348.825
|% 9,81
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|OYAYO
|5,62
|879.153
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,78
|4.940.909
|% -8,72
|
|TGSAS
|4,22
|3.516.849
|% -8,26
|
|TSPOR
|5,25
|172.510.956
|% -7,89
|
|SAFKR
|3,51
|1.984.309
|% -7,87
|
|THYAO
|10,49
|911.603.483
|% 1,06
|
|ASELS
|27,30
|858.496.971
|% -1,66
|
|GARAN
|9,53
|548.001.920
|% 3,81
|
|YKBNK
|2,37
|367.422.310
|% 3,49
|
|ODAS
|1,84
|228.653.963
|% -1,60
|
|YKBNK
|2,37
|367.422.310
|% 3,49
|
|IHLGM
|1,23
|192.988.597
|% -2,38
|
|ODAS
|1,84
|228.653.963
|% -1,60
|
|KARSN
|1,62
|152.867.727
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,35
|119.282.007
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9668
|8,0067
|% -0,85
|
|Frank
|6,5595
|6,5990
|% -0,78
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,40
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.207
|-7,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-6,01
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-2,91
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|2,90
|