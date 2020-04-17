***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:01
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838800
BIST
10:4597.713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 1.464,17
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:456,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:457,5251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0082
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:45378,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -5,06
|Açılış
|: 378,66
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|550.472
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|3.000.382
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|7.846.797
|% -10,00
|
|PNSUT
|14,44
|11.241.440
|% -8,32
|
|IHEVA
|1,74
|12.443.673
|% -7,94
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|PGSUS
|46,58
|247.485.400
|% -6,69
|
|AKBNK
|5,79
|292.984.844
|% 2,48
|
|ASELS
|27,28
|259.339.399
|% 2,33
|
|PGSUS
|46,58
|247.485.400
|% -6,69
|
|THYAO
|10,45
|232.646.804
|% 2,85
|
|ECILC
|4,64
|199.386.733
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,66
|56.010.603
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,07
|64.141.794
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,79
|292.984.844
|% 2,48
|
|ECILC
|4,64
|199.386.733
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,01
|79.397.721
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% -0,13
|
|Frank
|7,1190
|7,1619
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8433
|1,8526
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-21,61
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.483
|-40,30
|
|Tam
|2.496
|2.555
|-41,50
|
|Yarım
|1.214
|1.243
|-20,20
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
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|B. Petrol
|27,80
|27,80
|-0,02
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