***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 12:12
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988896
BIST
11:581.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,10
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
11:5813,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0455
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
11:5815,2126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0608
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
11:58785,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,09
|Açılış
|: 785,60
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|19.252.431
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|33.065.724
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|28.041.894
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,80
|28.915.392
|% -7,54
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|MARKA
|4,29
|1.455.781
|% -4,67
|
|THYAO
|23,16
|942.593.612
|% 1,58
|
|GARAN
|11,47
|633.348.486
|% 0,35
|
|EREGL
|30,00
|621.394.235
|% -0,73
|
|TSPOR
|7,59
|447.472.985
|% 3,69
|
|BIMAS
|68,75
|436.505.786
|% 1,55
|
|TSPOR
|7,59
|447.472.985
|% 3,69
|
|GARAN
|11,47
|633.348.486
|% 0,35
|
|YKBNK
|3,44
|187.597.603
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,25
|110.892.638
|% -0,44
|
|PETKM
|8,31
|358.722.312
|% 1,47
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4221
|13,4530
|% 0,34
|
|Euro
|15,1800
|15,2126
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,1660
|18,2571
|% 0,48
|
|Frank
|14,6326
|14,7208
|% 0,43
|
|Riyal
|3,5695
|3,5874
|% 0,31
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|1,79
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,09
|
|Cumhuriyet
|5.220
|5.299
|50,00
|
|Tam
|5.193
|5.329
|46,52
|
|Yarım
|2.510
|2.578
|22,50
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,25
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|-0,31
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13VBTYZ
Yüzde 4.11 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 959 adet işlem
-
12:12SEKUR
Yüzde 5.30 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 490, 186 adet işlem
-
12:11DOCO
Yüzde 4.51 oranında artışla 1, 254.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 361 adet işlem
-
12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 8 artarak (% 0.36 ) 2, 165
-
12:10XU100
Endeks 1, 971 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 8, 301.00 milyon TL de