***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2022 11:33
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989787
BIST
11:302.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,71
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:3013,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0138
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:3015,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0330
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:30795,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,82
|Açılış
|: 795,41
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:28
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|LIDFA
|4,72
|20.648.302
|% 9,01
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|59.893.515
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,45
|2.147.293
|% -5,17
|
|IDGYO
|2,03
|1.364.859
|% -3,33
|
|GARAN
|11,75
|1.357.002.316
|% 2,35
|
|THYAO
|24,82
|910.896.013
|% -0,16
|
|EREGL
|30,50
|795.670.864
|% 0,99
|
|KRDMD
|10,95
|660.580.380
|% 3,40
|
|SISE
|14,93
|612.250.051
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,61
|489.565.370
|% 3,44
|
|GARAN
|11,75
|1.357.002.316
|% 2,35
|
|PETKM
|9,55
|611.401.274
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,95
|660.580.380
|% 3,40
|
|TSKB
|1,54
|77.455.519
|% 1,99
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8345
|13,8557
|% 0,10
|
|Euro
|15,6517
|15,6776
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,6666
|18,7602
|% 0,28
|
|Frank
|14,9556
|15,0457
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6717
|3,6901
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,28
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,47
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,23
|
Seans Raporu
11:28
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