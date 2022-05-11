***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:22
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029252
BIST
16:272.439
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -50,70
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:2715,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0754
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:2716,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1453
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:27911,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,97
|Açılış
|: 911,38
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ULUUN
|10,38
|73.972.343
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.803.716
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.113.720
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.851.040
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.923.958
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.715.536
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.248.412
|% -9,98
|
|THYAO
|41,66
|2.494.247.675
|% -1,28
|
|SISE
|19,70
|2.352.407.914
|% -1,70
|
|KRDMD
|16,23
|1.845.620.697
|% -2,05
|
|ASELS
|23,78
|1.602.457.974
|% -1,65
|
|SAHOL
|19,93
|1.278.075.667
|% -2,78
|
|EKGYO
|2,68
|603.767.732
|% -3,25
|
|YKBNK
|4,62
|837.734.433
|% -4,74
|
|VAKBN
|4,38
|535.239.754
|% -4,58
|
|KARSN
|5,16
|620.709.764
|% 0,78
|
|SISE
|19,70
|2.352.407.914
|% -1,70
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3129
|15,3200
|% 0,48
|
|Euro
|16,2001
|16,2259
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,8738
|18,9685
|% 0,68
|
|Frank
|15,3898
|15,4825
|% 0,77
|
|Riyal
|4,0759
|4,0963
|% 0,44
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|10,27
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,94
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.232
|-15,00
|
|Tam
|6.125
|6.281
|-4,18
|
|Yarım
|2.960
|3.038
|-2,03
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,58
|