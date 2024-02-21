***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2024 17:01
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251084
BIST
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17:319.262
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -82,81
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3131,0031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0929
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3133,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1096
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:312.021,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.021,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VESTL
|91,30
|3.370.270.590
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.702.996
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|82.807.160
|% 9,99
|
|KFEIN
|171,80
|124.231.298
|% 9,99
|
|AYCES
|1.371,00
|340.165.641
|% -9,98
|
|BAYRK
|45,82
|239.894.951
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.377.905
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|MIATK
|74,90
|9.177.902.303
|% 8,79
|
|THYAO
|279,00
|7.658.797.661
|% -0,80
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|KONTR
|287,25
|5.560.473.572
|% 8,29
|
|ZOREN
|6,04
|2.457.767.377
|% 2,55
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|EKGYO
|10,70
|2.543.688.825
|% -0,83
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.925.351.784
|% 5,50
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9981
|31,0031
|% 0,30
|
|Euro
|33,5233
|33,5577
|% 0,33
|
|Sterlin
|39,0393
|39,2351
|% 0,34
|
|Frank
|35,0905
|35,3019
|% 0,45
|
|Riyal
|8,2424
|8,2838
|% 0,30
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,51
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,72
|962,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,32
|82,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,04
|2.029,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:31
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