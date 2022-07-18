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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.07.2022 12:45
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022-02.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2022
Tescil Tarihi
14.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022-10619
Açıklamalar

Şirketimizin, 02.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.07.2022 tarihinde tescil edilerek, 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan  edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045724


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Tam 6.533 6.622 -82,00  
Yarım 3.174 3.232 -33,00  
Çeyrek 1.592 1.616 -16,00  
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