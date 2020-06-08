***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 72.172.135 50.265.147Satışların Maliyeti12 -56.104.048 -42.298.375TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.068.087 7.966.772BRÜT KAR (ZARAR)16.068.087 7.966.772Genel Yönetim Giderleri-3.296.984 -2.236.781Pazarlama Giderleri-1.855.707 -1.397.010Araştırma ve Geliştirme Giderleri-529.916 -392.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.450.903 7.941.686Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -11.699.841 -3.347.635ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.136.542 8.534.049Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 135.594 41.585Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-21.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar327.081 370.037FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.577.617 8.945.671Finansman Gelirleri64.773 12.291Finansman Giderleri-786.563 -810.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)855.827 8.147.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri112.680 -1.873.789Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -392.397 -1.220.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 505.077 -653.164SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16 968.507 6.274.112DÖNEM KARI (ZARARI)16 968.507 6.274.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları968.507 6.274.112Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00280000 0,03280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.387.297 23.470.784Dönem Karı (Zararı)16 968.507 6.274.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.088.467 3.269.787Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler921.388 566.758Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler173.247 -413.786Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 173.247 -413.786Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.913.527 911.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.765.014 951.741Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler148.513 -40.505Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler634.060 743.412Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-26.158 -9.440Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler660.218 752.852Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-327.081 -370.037İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-327.081 -370.037Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-112.680 1.873.789Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -113.994 -41.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler425.990 14.630.235Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-259.287 16.523.503İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 363.498 13.018.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-622.785 3.504.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-136.226 466.234İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-136.226 466.234Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -9.461.066 2.170.404Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.342.519 45.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.067.229 -7.118.020İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 -413.168 -95.088İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 6.480.397 -7.022.932Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 233.013 785.483Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.312 -236.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-96.312 -236.841Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 6.593.010 2.299.502İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.171.852 -305.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.269.584 -378.591Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)97.732 72.960Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.482.964 24.174.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -590.990 -424.975Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -1.504.677 -278.375YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.088.097 -22.877.061İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-20.714.646Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.594 41.585Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.594 41.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.223.691 -1.324.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -292.953 -724.664Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-930.738 -600.128Verilen Nakit Avans ve Borçlar-879.208FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-699.007 -566.529Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 41.146 2.178Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-479.010Ödenen Faiz-287.301 -571.425Alınan Faiz26.158 2.718YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)600.193 27.194NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)600.193 27.194DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.727.160 740.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.327.353 767.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.327.353 1.727.160Ticari Alacaklar132.839.754 132.753.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 18.935.199 19.298.697İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 113.904.555 113.455.017Diğer Alacaklar1.245.586 1.107.782İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.245.586 1.107.782Stoklar6 95.234.703 85.773.637Peşin Ödenmiş Giderler10 66.335.022 64.809.319Diğer Dönen Varlıklar11 1.277.507 7.923ARA TOPLAM299.259.925 286.179.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR299.259.925 286.179.535DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar21.187.763 28.857.733Diğer Alacaklar70.350 71.928Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20.372.811 20.046.752Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.184.208 40.184.208Maddi Duran Varlıklar7 5.068.064 5.073.816Kullanım Hakkı Varlıkları5.833.920 3.034.267Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.594.692 10.113.644Peşin Ödenmiş Giderler10 74.505.414 74.688.598Ertelenmiş Vergi Varlığı15 6.855.378 6.483.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR184.672.600 188.554.489TOPLAM VARLIKLAR483.932.525 474.734.024KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 592.843 255.889Ticari Borçlar52.469.515 46.402.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-17 596 413.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 52.468.919 45.988.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.520.659 1.287.646Diğer Borçlar400.350 496.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar382.365 482.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.985 14.297Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.642.352 2.049.342Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 388.629 1.500.909Kısa Vadeli Karşılıklar1.217.646 592.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 952.220 353.859Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar265.426 238.181Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.132.463 1.982.156ARA TOPLAM67.364.457 54.566.930TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.364.457 54.566.930UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 7.391.975 4.813.039Uzun Vadeli Karşılıklar12.530.698 11.495.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 11.760.782 10.846.695Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar769.916 648.648Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 7.480.698 8.065.124Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 39.167TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.403.371 24.412.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.767.828 78.979.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar389.164.697 395.754.421Ödenmiş Sermaye350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.310.710 -1.038.950Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.285.483 -1.014.744Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.285.483 -1.014.744Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-25.227 -24.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.058.248 11.344.719Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4.058.248 11.344.719Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.972.072 2.972.072Diğer Yedekler-2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları48.337.986 5.477.089Net Dönem Karı veya Zararı16 968.507 42.860.897TOPLAM ÖZKAYNAKLAR389.164.697 395.754.421TOPLAM KAYNAKLAR483.932.525 474.734.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309Transferler6.828.981 -6.828.981Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -132.272 12.330 198.008 6.274.112 6.352.178 6.352.178Dönem Sonu Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -258.415 41.415 198.008 2.800.833 8.253.536 6.274.112 197.347.487 197.347.487Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Transferler42.860.897 -42.860.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -270.739 -1.021 -7.286.471 968.507 -6.589.724 -6.589.724Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.285.483 -25.227 4.058.248 2.972.072 -2.693.034 48.337.986 968.507 389.164.697 389.164.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 968.507 6.274.112DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-271.760 -119.942Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -338.424 -165.340Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.021 12.330Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler67.685 33.068Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 67.685 33.068Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.286.471 198.008Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.286.471 198.008DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.558.231 78.066TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.589.724 6.352.178Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-6.589.724 6.352.178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849996BIST